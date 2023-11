LASK-Urgestein: „Jagen dich durch ganz Linz!“

LASK distanziert sich

Der LASK distanziert sich von den Äußerungen von Peter Michorl gegenüber einem Fan, die im Anschluss an das Derby gegen Blau-Weiß Linz in einem Privatchat auf Social Media stattgefunden haben. „Die von Peter getätigten Äußerungen entsprechen in keiner Weise unseren Werten und Richtlinien des Miteinanders. Wir verurteilen deshalb die getätigten Aussagen aufs Schärfste und werden Peter mit einer Strafe belegen“, heißt es seitens LASK.