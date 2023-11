Lugner in Aktion: Christbaum-Spektakel mit Gudenus

Richard Lugner zeigte im Gudenus-Wald echtes Weihnachtsgespür. Gemeinsam mit dem ehemaligen FPÖ-Politiker Johann Gudenus sägte er den perfekten Christbaum für die Lugner City an. Das Ergebnis: ein prächtiger Baum, sorgfältig ausgewählt und gefällt. Doch auch der ökologische Fußabdruck wurde in Zeiten wie diesen natürlich berücksichtigt, wie gegenüber krone.tv betont wurde: Für den gefällten Baum wurden gleich darauf mehrere neue gepflanzt. Sehen Sie im Video, wie es Richard Lugner & Co ergangen ist!