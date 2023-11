Neue Festspielbühne in Bregenz nimmt Form an

In den kommenden Wochen werde die alte Hinterbühne abgerissen und der neue Betonkern gegossen. Dieser Betonkern ist die Basis für das jeweilige Bühnenbild, die Hinterbühne und alles, was für ein Spiel auf dem See an Ort und Stelle benötigt wird. Die „Basis“ für das „Spiel auf dem See“ steht zum Teil schon über 45 Jahre im Wasser. Die neue Version soll etwas versetzt und um einige wenige Grad gedreht werden, so dass die die Mittelachse der Tribüne ausgerichtet ist.