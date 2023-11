Chrissy Teigen platzt bei Charity Gala das Kleid

Hayek ausgezeichnet

Bei der Baby2Baby Gala wird jährlich Geld für die gleichnamige Charity-Organisation gesammelt. Diese macht sich zur Aufgabe, Kinder, die in Armut leben, mit Windeln, Kleidung und den wichtigsten Notwendigkeiten zu versorgen. In diesem Jahr wurde Salma Hayek bei der Gala in Hollywood mit dem Giving Tree Award ausgezeichnet.