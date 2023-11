Angezählt - aber noch hielt die Mauer für Barisic

„Wir werden trotzdem so weitermachen. Weiter mit Offensiv-Power Fußball spielen. Uns Chancen erarbeiten. Dann wird es klingeln - davon bin ich überzeugt.“ Durchhalteparolen von Trainer Zoki Barisic - was bleibt ihm anderes über? Der Blick zurück nach dem 0:1 in Hartberg schmerzt: „Und täglich grüßt das Murmeltier. Langsam denke ich mir, wir haben irgendwas verbrochen“, hadert der Coach mit den vielen ausgelassenen Top-Chancen. „Wahnsinn, dass wir nach so einer Leistung mit null dastehen.“