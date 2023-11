Falsche Schimmel-Bekämpfer plündern betagte Opfer

Eine 90-Jährige, die in der Linzer Lüfteneggerstraße lebt, kam zu spät dahinter, dass die Handwerker in Wahrheit Diebe waren. Einer kam, läutete und gab an, er hätte den Auftrag, Messungen wegen Schimmelbildung durchzuführen. Vertrauensvoll ließ ihn die Rentnerin in die Wohnung. Sie merkte nicht, dass hinter ihm ein weiterer Täter durch die unversperrte Wohnungstüre kam. Dieser durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl Schmuck und Bargeld - mehrere zehntausend Euro Schaden. Der Diebstahl wurde erst am nächsten Tag bemerkt und angezeigt.