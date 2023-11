Tiroler Polizei bekommt 270 Bodycams zusätzlich

Johannes Freiseisen ist Nachfolger von Vize-Landespolizeichef Edelbert Kohler, der mit Ende August in Pension ging. Polizeidirektor Helmut Tomac streute dem „Neuen“ am Mittwoch Rosen. Schließlich kennt er ihn schon lange als sturmerprobten Mitkämpfer in Wien und Innsbruck: „Langweilig ist uns nie geworden!“