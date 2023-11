Westbahn fährt ab Dezember auch nach Vorarlberg

Elf Halte

In Vorarlberg werden elf Haltestellen angefahren. Die Züge halten in Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Altach, Götzis, Rankweil, Feldkirch, Frastanz, Nenzing, Bludenz und Langen am Arlberg, es gibt somit zusätzliche Möglichkeiten, aus Vorarlberg ohne Umstieg nach Wien zu fahren.