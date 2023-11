Bianca Censori: Kim gefährdet Sicherheit der Kids

„Er will das Beste für sie“

„Kanye liebt seine Kinder und will das Beste für sie“, behauptet die Quelle. Er möchte, dass sie das genießen, was sie von den Erfolgen ihrer Eltern bekommen würden, aber auch, dass sie ein einfacheres Leben führen und zu schätzen wissen, wofür sie hart arbeiten könnten. Der Rapper und Bianca sind kürzlich in eine 19.000 Euro pro Monat teure Wohnung in West Hollywood gezogen. Sein Haus in Malibu wird gerade renoviert.