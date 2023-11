Einst zwölf Stunden OP - nun erstmals im ÖFB-Team

Was nämlich nur wenige wissen: Die Leidenszeit des von Ralf Rangnick erstmals ins ÖFB-Team geholten 23-Jährigen war länger als sein Karriere-Hoch. So hat Lawal erst 22 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel und mit dem Europa-League-Heimauftritt morgen gegen Saint Gilloise/Bel. auch erst sein sechstes internationales Spiel auf Klubebene vor der Brust - aber bereits einen langen Karriere-Knick in den Beinen. Samt der 11 1/2-stündigen OP! Bei der im Juli 2021 eine Korrektur von Lawals Beinachse vorgenommen wurde, deren Fehlstellung bereits einen Knorpelschaden verursacht hatte und die die Profi-Karriere langfristig hätte verkürzen können.