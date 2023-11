Semenya: „Ich weiß, dass ich eine Frau bin!“

„Ich denke, wenn Du eine Frau bist, bist Du eine Frau. Egal, welche Abweichungen Du hast“, sagte die 32-jährige Südafrikanerin in einem Interview des britischen Senders BBC. Sie wolle ihr Leben leben und dafür kämpfen, was sie denke. „Ich weiß, dass ich eine Frau bin“, betonte Semenya. Sie akzeptiere einfach, was damit einhergehe.