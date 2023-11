Jeder vierte 15-Jährige ist leseschwach

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) betonte, dass Lesen das Fundament für das weitere Bildungsleben und die Teilhabe an der Gesellschaft sei. Die Schulen allein könnten Lesekompetenz und -motivation aber nicht steigern. Deshalb will das Ministerium unter anderem Vorlesen in Familien fördern, um die Lust am Lesen zu wecken. Zudem würden die Kindergärten eine wichtige Rolle spielen.