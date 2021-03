„Auszeit für Seele“: Heute ist wieder Vorlesetag

„Digitale Medien bringen uns Informationen, verbinden uns mit der Welt, ermöglichen uns gerade in Zeiten wie diesen, dass wir miteinander in Kontakt bleiben. Das gemeinsame Erleben eines Buches kann dadurch nicht ersetzt werden. Dieses kuschlige miteinander eine Geschichte lesen bringt zudem die in Zeiten wie diesen so wichtige Nähe und Ausgeglichenheit“, schließt Baier.