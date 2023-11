Durchsuchung von Aktivist landet vor Höchstgericht

Wie berichtet, hatte der 24-Jährige als Mitglied der „Letzten Generation“ am 20. Februar an einer Klebe-Protestaktion in Wien teilgenommen. Daraufhin war er festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) in der Rossauer Lände gebracht worden. Dort hatte ihn ein Polizist während einer Durchsuchung gezwungen, seine Unterhose „bis zum Knie hinunterzuziehen.“ Vor dem Verwaltungsgericht hatte der Gruppeninspektor das Vorgehen als Teil des „Standardprozedere“ gerechtfertigt, weil Eigen- oder Fremdgefährdung nie ausgeschlossen werden könne.