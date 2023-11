Aufruhr in Reha-Klinik: Hängematte für Patient?

Kein Bett, also Hängematte?

Diesmal betrifft es die Rehaklinik Baumgarten der VAMED in Penzing. Eine Wienerin war am Samstagmorgen für eine Behandlung in der Einrichtung und traute ihren Augen nicht. Im Foyer war eine Hängematte gespannt, samt Bettwäsche und vollem Kleiderständer. Offenbar hatte es sich hier jemand gemütlich gemacht. Doch es war nicht der Nachtdienst. Schnell machten Gerüchte die Runde. Für einen Patienten habe es kein Zimmer gegeben, daher hätte dieser in der Hängematte geschlafen.