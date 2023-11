KAC geht mit einer 2:1-Führung ins Schlussdrittel

Die Klagenfurter gingen ersatzgeschwächt mit sechs Ausfällen im Sturm ins Derby, denn kurz vorm Aufwärmen musste auch noch Nick Petersen (Rückenprobleme) aufgeben. Trotzdem entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch - nach 20 Sekunden schoss Villachs Hughes alleinstehend vorbei, nach 55 Sekunden scheiterte Hundertpfund an VSV-Goalie Lamoureux. Die größte Chance in der Anfangsphase vergab KAC-Center Mursak, der seitlich alleine aufs Tor lief, aber an Lamoureux scheiterte. Besser machte es in Minute 13 Lukas Haudum: Konter der Rotjacken, Ganahl verzögert, spielt quer auf Haudum, der zieht direkt ab und überrascht Lamoureux durch die Beine mit dem 1:0. Auf der anderen Seite rettete KAC-Goalie Engstrand gerade noch vorm einschussbereiten Rauchenwald. So ging‘s mit einem 1:0 erstmals in die Kabine.