Eishockey-Derby auch als Duell der Edeltechniker

Ring frei! Während der KAC mit drei Pleiten in Folge ins zweite Saisonderby geht, hält Rivale VSV bei acht Siegen aus den letzten neun Spielen - und könnte am heutigen Sonntag (17.30) erstmals seit 2015 (!) wieder den zweiten Derbysieg in Folge holen. Zumal bei Klagenfurt noch drei Asse wackeln.