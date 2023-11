Finanz-Basics sollen vor Schuldenfalle schützen

Frauen Mut geben und sie unabhängiger machen

Mit den kostenlosen Workshops „Let‘s talk about money!“ will Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nun dazu beitragen, dass Frauen und Mädchen nicht so schnell in die Schuldenfalle rutschen. „Wir wollen mit ihnen über Geld und Finanzen reden, sie aber auch mit den wichtigsten Infos rund um das Thema ausstatten. Vor allem wollen wir ihnen den Mut mitgeben, ihre finanzielle Situation selbst in die Hand zu nehmen, nachhaltig zu verbessern und so ein finanziell unabhängigeres und selbstbestimmteres Leben zu führen“, erklärt Eisenkopf.