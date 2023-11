„Keiner würde sich das gefallen lassen!“

„Österreich soll Getreidelieferungen verplomben“

Länder wie Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien oder Ungarn würde vorzeigen, wie man den heimischen Markt schützen könne. Einen Importstopp, wie es einige genannte Länder machen, könne man in Österreich nicht fordern. „Aber man könne es machen, wie Ungarn: Sobald dort an der Grenze ukrainisches Getreide hereinkommt, wird das verplombt. Wenn es von Ungarn herauskommen, wird die Plombe wieder heruntergenommen. Und diese Möglichkeit besteht natürlich auch in Österreich“, so Schmiedlechner.