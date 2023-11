Van der Bellen: „Wir müssen wirklich wachsam sein“

Apropos: Auch die Stimmung in der Bevölkerung und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik war Thema beim Treffen am Donnerstagabend. „Die Verlockung, auf Populismus hereinzufallen, wird größer. Hier müssen wir wirklich wachsam sein. Einfache Lösungen sind keine Lösung. Wir müssen über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten - auch wenn das anstrengend sein kann, nur so bewältigen wir Herausforderungen“, appellierte der Bundespräsident an die Anwesenden. Dass die Demokratie weiter unter Druck gerate, sei den großen Belastungen und Verunsicherungen sowie den vielen Krisen geschuldet.