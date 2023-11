„Unser Stromnetz ist bereits am Anschlag“

Damit verpuffe der erneuerbare Energieanteil. Die Stromnetze müssten auch insgesamt intelligenter werden. Dies erfordere viel mehr Digitalisierung. Insgesamt neun Milliarden Euro werden in den nächsten Jahren vom Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) in das Stromnetz investiert: einerseits in neue Leitungen, andrerseits auch in die Ertüchtigung bestehender Netze.