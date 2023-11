Neue Corona-Variante bereits in der Steiermark

Eine dramatische Explosion der Infektionen ist nicht feststellbar. „Die Viruslast ist in den vergangenen Wochen schwankend, die Steigerung geringfügig“, sagt Günter Siwetz, bei der Landessanitätsdirektion für das Monitoring zuständig. Pirola (BA 2.86) wurde in der Steiermark bereits nachgewiesen, allerdings erst in geringen Mengen in bisher vier Kläranlagen (Gössendorf, Kapfenberg, Wildon und Schladming). In Gössendorf lag der Anteil zuletzt bei 3,9 Prozent. In der Steiermark und in Österreich dominiert nach wie vor die Variante XBB.1.9