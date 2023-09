Erstes Land verhängt wieder Corona-Maßnahmen

Pirola für WHO „Variante unter Beobachtung“

Bisher gibt es in Industrieländern nur wenige Fälle von Pirola, die Variante wurde in Dänemark, den USA, in Israel und in Großbritannien nachgewiesen. Wie gefährlich der Omikron-Subtyp tatsächlich ist, ist noch unklar - fest steht jedoch, dass Pirola im Vergleich zu anderen Varianten viel stärker mutiert ist und somit ein Risiko birgt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sie deshalb als eine von sieben „Varianten unter Beobachtung“ eingestuft.