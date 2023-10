Rettung Wien postete „Horrorvideo“ zu Einsätzen

In dem Video kommt eine junge Sanitäterin in einer Wohnung und meldet sich mit „Rettung Wien“. Doch vergeblich - niemand ist zu Hause. Schließlich läutet ein Handy unter einer Bettdecke. Die Sanitäterin hebt ab und hört eine verzerrte Stimme. Sie wird auf eine Überwachungskamera hingewiesen, die eine Frau im Nachthemd in einer Ecke des Raumes zeigt. Was es mit ihr auf sich hat, verrät der Kurzfilm nicht. Die unbekannte Frau macht keine Bewegung, spricht auch nicht.



Hier sehen Sie das Video der Berufsrettung Wien.