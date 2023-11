Über das (Berufs)Leben mit Sterbenden

Im Unterschied zur Ärztin, die sich freut, wenn ein Patient gesund ist, sieht es bei der Palliativmedizin mit Erfolgserlebnissen anders aus. Wie gehen Sie mit der ganzen Situation um, was ziehen Sie selbst für sich daraus?

Als ich begonnen habe, musste ich mein Erfolgsziel natürlich anders definieren. Ein Erfolg ist es vielleicht, wenn man jemanden so begleitet hat, dass man es geschafft hat, die Symptome zu kontrollieren, der Patient irgendwie einen Frieden mit sich gefunden hat. Das gelingt bei vielen auch nicht.

Was ich für mich daraus ziehe und lerne, ist, das eigene Leben so zu leben, wie man es sich vorstellt - manche Dinge nicht auf ewig hinauszuzögern, hinauszuschieben, sondern zu versuchen, im Moment zu leben, weniger Kompromisse zu machen. Es relativiert viel, etwa Materielles sehr schnell. Ich muss hier immer an den Film „Der Club der toten Dichter“ denken, wo der Ausspruch „Carpe diem“ vorkommt. Den Tag so zu nutzen, wie es für das eigene Leben und auch das der Mitmenschen gut ist.