Haberkorn akzeptiert Strafe wegen Preisabsprachen

Die Vorarlberger verwiesen in einer ersten Reaktion darauf, dass die beanstandete Vertriebsvereinbarung bereits beendet wurde. Ebenso gibt es eine Anpassung der Vertriebsvereinbarung an die kartellrechtlichen Anforderungen. „Die beschriebene Vereinbarung betrifft den Bereich Schweißtechnik und hier ausschließlich den Vertrieb von Fronius-Produkten in Vorarlberg, also einen sehr speziellen, in sich abgeschlossenen und relativ kleinen Unternehmensbereich bei Haberkorn“, hieß es in der Stellungnahme. Weitere Beanstandungen sollten die Mitarbeiter der BWB nicht haben.