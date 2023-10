Ein Traumtor und Wechsel an der Tabellenspitze

„Sehr schönes Tor“

„Ein sehr schönes Tor, so ehrlich muss man sein. Aber das hat uns aus der Spur gebracht“, so Sailer, dessen Team dann selbst Sitzer auf den Ausgleich ausließ. Ehe Armin Herzog noch vor der Pause nach einem Angriff über die linke starke Seite einen Stanglpass versenkte – 2:0 für die Triple-SPG. „Danach haben wir nichts mehr zugelassen. Es war keine überragende Leistung, aber ein verdienter Sieg“, so Obmann Thomas Kreindl, der sich auch über die Tabellenführung freuen durfte.