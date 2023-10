Mädchen angesprochen: Unbekannter verfolgte Kinder

Es ist für viele Eltern und Kinder der Albtraum schlechthin, die „Krone“ berichtete in den vergangenen Wochen mehrfach von ähnlichen Fällen. Nun kam es auch in Hall in Tirol zu einem Vorfall: Bereits am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr hatte eine Mutter bei der Polizei Anzeige erstattet, dass ihre achtjährige Tochter und deren Freundin von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien.