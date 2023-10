100-Jährige: „Harte Arbeit hält voll jung“

Der Stoff, aus dem große Romane sind: In der Hoffnung auf eine bessere Welt waren 1921 die Eltern von Hermine Schneller aus Kleinpetersdorf, Bezirk Oberwart, nach Allentown in die USA ausgewandert. 1923 wurde die Jubilarin in der 126.000-Einwohner-Stadt in Pennsylvania geboren. „Meine Mutter kehrte mit mir 1925 zurück. In Kleinpetersdorf kam dann meine Schwester Maria zur Welt“, erzählt sie.