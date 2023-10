Ab 17.30 Uhr LIVE: Leverkusen gegen Freiburg

Zu Hause ist Leverkusen in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Punkteverlust, kommt in vier Partien auf vier Siege und 15:4 Tore. Hinzu kommt, dass der SC Freiburg in seiner Bundesliga-Geschichte noch nie ein Auswärtsspiel bei einem Spitzenreiter (21 Niederlagen, drei Remis) gewinnen konnte. Auf Freiburg-Trainer Christian Streich wartet eine Mammutaufgabe.