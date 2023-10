Richard Lugner trauert um „Käfer“ Sonja Schönanger

„Wir sind alle tief betroffen“

Jetzt die traurige Nachricht: Die Mode-Unternehmerin ist gestorben, so Lugner zur „Krone“. Vor zwei Jahren sei „Käfer“ an Lungenkrebs erkrankt, „und die Metastasen haben sich auf andere Körperteile, insbesondere in der Leber, ausgebreitet“, schilderte der Society-Baumeister.