Ausgerechnet „Babysitter“ kann Premiere vermiesen

Einer, der dort in Zukunft hin will, ist Joel Schwärzler. Die Nummer drei der Juniorenwelt stellte sich gestern nach zwei großen Jugendtiteln in den letzten Wochen der Presse. Er hat schon klare Visionen: „Ich will weiter als in die Top 50 der Welt kommen“. Sein Spielstil, sagt der 17-jährige Harder, sei „sehr aggressiv“, sein Vorbild ist Rafael Nadal. Heuer spielt er noch zwei Futures in Griechenland, 2024 folgt der Angriff auf der Challenger-Ebene. Um dann vielleicht mit einer Wildcard in Wien spielen zu dürfen. „Das wäre ein Traum, aber die muss ich mir erst verdienen.“