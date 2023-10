Kiew gratuliert Österreich zum Nationalfeiertag

Selenskyj will EU-Beitritt der Ukraine

Auch beim EU-Gipfel in Brüssel war der Krieg in der Ukraine Thema, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte den EU-Staats- und Regierungschefs in seiner Videoansprache Donnerstagabend für ihre Unterstützung, und appellierte gleichzeitig für eine rasche Aufnahme seines Landes in die Union. „Diese Entscheidung wird eine der stärksten in diesem Jahrzehnt sein und in vielerlei Hinsicht den gesamten künftigen Weg der Europäischen Union bestimmen“, betonte Selenskyj. Die Ukraine habe die Anforderungen für Beitrittsgespräche erfüllt.