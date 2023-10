Lehrer mobben Kollegen: „Schmierseife in Tasche“

Eigentlich sollten Lehrkräfte in Kärnten, die an ihrer Belastungsgrenze arbeiten und dafür kaum Lob und Dank bekommen, jede Unterstützung dankbar annehmen. Doch an einer Kärntner Mittelschule bereitete das Kollegium einer quereingestiegenen Lehrperson einen äußerst unfreundlichen Empfang.