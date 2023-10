Gekrönte Löwen scheinen die Fenster zu halten

Die Renaissance-Fassaden und Arkadenhöfe zeichnen Klagenfurt aus. Wer aber in Gedanken versunken durch die Stadt schlendert oder schon den nächsten Termin, das nächste Ziel im Kopf hat und den Zeitdruck spürt, der nimmt oft die schönsten Fassaden nicht wahr. Ein neuer Hinweis auf die „Löwalan“ in der Wiener Gasse 6 in Klagenfurt hängt nun an der Fassade.