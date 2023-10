Lesung von Dragqueen: Steirer schrieb Hassposting

Die Lesung einer Dragqueen vor Kindern veranlasste einen 37-jährigen Steirer zu einem Hassposting. „Unerträglich“ sei dieses, so Richter Christoph Lichtenberg am Freitag beim Prozess in Graz. Der Beschuldigte sagte, es tue ihm leid, was er geschrieben hat. Er kam vor Gericht glimpflich davon.