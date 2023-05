Proteste und Polizeischutz vor Dragqueen-Lesung

Von Kinder-Geschichten und Perversionen

Davon handelt die Geschichte, die am Sonntagnachmittag im Grünen Parteihaus verlesen wurde. Warum die mutige Geschichte so aufregt und die Polizei antanzen musste? Weil zwei Männer in Frauenkleidern den Kindern daraus vorlasen. Mehr hat es nicht gebraucht, um in Graz in bestimmten Kreisen eine Welle der Empörung loszutreten.