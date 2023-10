Joel Schwärzler steht im Halbfinale!

Vergangene Woche spielte Joel Schwärzler beim ITF-J500er in Osaka (Jp) mit Federico Zina noch gemeinsam um den Titel, das Duo erreichte das Halbfinale. Nun hat der Vorarlberger den Italiener bei den ITF Junior World Tour Finals in Chengdu (Chn) aus dem Turnier gekickt, Schwärzler siegte im letzten Spiel der Gruppe B mit 6:4, 4:6 und 6:3 und steht damit in den Semis. „Ich bin sehr glücklich, dass ich das Halbfinale spiele“, freut sich der 17-Jährige, „das war das Hauptziel. Meine Leistungen waren diese Woche nicht so großartig. Aber es wird besser und besser.“