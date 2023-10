Tommy Lee Jones & Jamie Foxx kämpfen gegen Goliath

„The Burial“ geht es um Bestattungsinstitute, und es spielt in einem Gerichtssaal. Klingt tragisch langweilig? Tragisch ja, langweilig ganz und gar nicht. Eher das Gegenteil - köstlich unterhaltsam. Der neue Amazon-Prime-Film basiert lose auf der wahren Geschichte von Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones). Der in die finanzielle Schieflage geratene Bestattungsunternehmer verklagt seinen milliardenschweren kanadischen Mitbewerber, weil dieser ihn über den Tisch ziehen will. In seinem Kampf gegen Goliath soll ihm Anwalt Willie E. Gary (Jamie Foxx) helfen.