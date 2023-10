Konkubinat? Frau wegen schwerer Nötigung angeklagt

Ein ungewöhnlicher Prozess ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen über die Bühne gegangen. Eine 51-jährige Witwe - nach eigenen Angaben vermögend und mit Wohnsitzen in Wien und in Como - musste sich wegen schwerer Nötigung und Urkundenfälschung verantworten. Sie soll nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund eine finanzielle Entschädigung und die Rückzahlung angeblicher Darlehen verlangt und dabei mit Drohungen und falschen Unterlagen operiert haben.