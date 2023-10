Jada und Will Smith hatten ein Sex-Zimmer

Kinder nahmen Sex-Raum in Beschlag

Die Kinder des Paares fanden das Sex-Zimmer wohl genauso interessant und hielten sich auch gerne darin auf. Das hatte auch Folgen, wie Jada in „Worthy“ beschreibt: „Eines Nachts meldete sich Will zu Wort. Ich war gerade unter die Decke geschlüpft - und die beiden Kinder waren zu mir ins Bett geklettert. Will kam ins Zimmer und sagte zu ihnen: ,Warum versucht ihr heute Abend nicht, in euren eigenen Zimmern zu schlafen? Kommt schon, versucht es nur für heute Nacht.‘“ Wahrscheinlich eine der heißesten Nächte im Sex-Raum von Mama und Papa!