„Ich komme sicherlich nicht aus dem Online-Shop“

Idiano Lima Rosa dos Santos, kurz „Idi“, wie der Brasilianer auf den Vorarlberger Fußballplätzen bekannt ist, war äußerst überrascht, als er am Mittwoch seinen Namen in einem Zeitungsbericht in einem Vorarlberger Lokalblättchen las. In einer Geschichte, die ihn und seine Landsmänner als Illegale im Fußballunterhaus darstellte. „Ich weiß nicht, warum meiner und viele der anderen Namen da stehen“, sagt er traurig, „ich komme nicht aus dem Online-Shop, ich bin legal in Österreich.“