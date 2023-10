Lawrow und Bautrupp mit Jubel und Blumen empfangen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist auf Einladung der Staatsführung Nordkoreas am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Pjöngjang eingetroffen. Nach der Ankunft des Chefdiplomaten verbreitete sein Ministerium Aufnahmen von jubelnden Massen, die Lawrow zuwinken und Blumensträuße in Händen hielten. Ein solcher Empfang war ihm bei seinen bisherigen Besuchen im stalinistischen Regime nicht gegönnt - wohl auch ein Zeichen an den Westen, dass die beiden Staaten näher zusammenrücken.