Neue Gemeinderätin 71 Tage in türkischem Gefängnis

Die Welserin Hülya Yilmaz (53) hatte 2018 bei einer Reise in die Türkei die Hölle durchlebt. Als sie am 8. September mit ihren drei Töchtern vom Flughafen Izmir zurück nach Österreich fliegen wollte – sie war in der Türkei, um ihrer im Spital liegenden Mutter beizustehen – wurde sie plötzlich unter dem Verdacht, eine kurdische Terroristin zu sein, festgenommen. „Die türkische Polizei hatte aus Wels einen anonymen Anruf bekommen, in dem behauptet worden war, dass ich für die PKK tätig bin.“ Eine infame Intrige: Yilmaz hatte lediglich an Menschenrechtsdemos teilgenommen und gegen Recep Erdogan protestiert.