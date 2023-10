Mit 200 km/h und auf Koks durch Wien gerast

„Kalter Entzug“ in U-Haft

Ungeachtet des von ihm verschuldeten Unfalls setzte der Raser seine Fahrt bis in den elften Bezirk fort, ehe er dank des Hinweises eines Zeugen, der die Polizei verständigt hatte, im Kreuzungsbereich Leberstraße - Geiselbergstraße in Simmering angehalten und festgenommen werden konnte. Seither befinde er sich in U-Haft und habe einen „kalten Entzug“ hinter sich, meinte der 34-Jährige. Seine Gewerbeberechtigung habe er ebenso verloren wie seinen Führerschein, zudem seien ihm für seine Raserei bereits Verwaltungsstrafen von insgesamt 10.000 Euro aufgebrummt worden.