Berühmte Frauen prägen die Pension Leano in Nötsch

Stressbedingt haben Léon und Anja gemeinsam mit ihrem Sohn Noël 2019 die Niederlande verlassen und in Emmersdorf im schönen Gailtal das ehemalige Gasthaus Achatz und noch frühere Pension Lackner erstanden, dessen Geschichte bis ins Jahr 1913 zurückreicht. So lebte dort auch die Krankenschwester und Widerstandskämpferin Maria Stromberger (1898 - 1957), über die das Buch „Ein Engel in der Hölle von Auschwitz“ verfasst wurde. Maria Stromberger lebte mit ihren Eltern und den älteren Geschwistern zu Beginn des 20. Jahrhunderts im damaligen Gasthof Lackner mit Brauerei. Aber auch Dagmar Koller (84) zählte einst zu den Gästen.