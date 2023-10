Armeegeheimdienstchef: „Krieg begann mit Versagen“

Der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Aharon Haliva, hat nach der verheerenden Hamas-Offensive in Israel eine persönliche Verantwortung eingeräumt. „Der Krieg hat mit einem geheimdienstlichen Versagen begonnen“, schrieb Haliva nach Angaben der Armee vom Dienstag in einem Brief an seine Soldatinnen und Soldaten.