Fünf Teenager wegen Missbrauch vor Gericht

Opfer traute sich erst in Deutschland zur Polizei

Auch der 16-jährige Gastgeber wurde geschlagen, bestohlen und mit Veröffentlichung des Videos bedroht. Der Afghane wollte noch am gleichen Abend in Linz jemanden ausrauben, es blieb aber beim Versuch. Erst als das Opfer zurück in Deutschland bei ihren Pflegeeltern war, kamen die Ermittlungen ins Rollen, kurz darauf wurde das Quintett in U-Haft genommen. Nur der 16-Jährige durfte mangels Vorstrafen wieder auf freien Fuß – er ging als einziger einer geregelten Tätigkeit nach.