Afghane lehrte Ex-Freundin das Fürchten

Seit drei Wochen sitzt der Arbeitslose in U-Haft. Die Hoffnung auf ein mildes Urteil und eine mögliche Freilassung nach der Verhandlung verleihen dem Blick des Angeklagten fast schon etwas Lammfrommes. Also bekennt er sich gleich von Anfang an schuldig und kündigt an, sich nach seiner Entlassung bei der Ex-Freundin zu entschuldigen. Und das, obwohl er sich gar nicht mehr an den Vorfall erinnern könne - „aber ich bin mir sicher, dass sie nicht lügt.“