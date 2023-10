„Jeanette war immer da, jetzt fehlt sie uns“

Die „Krone“-Leser kennen das überaus tragische Schicksal von Jeanette. Die Einheimische (19) ist in der Nacht auf den 17. Juni am Heimweg auf der Mattseer Landesstraße (L101) nahe des Obertrumer Sees tödlich überrollt worden – und das von zwei Autofahrern, wie Unfall-Experten später herausfanden. Einen Tag nach dem Unfall hat sich der erste Lenker der Polizei gestellt – ein junger BMW X3-Fahrer aus Oberösterreich (24). Reste seines silbernen Außenspiegels waren am Unfallort zurückgeblieben. Doch: Wer ist der noch unbekannte zweite fahrerflüchtige Lenker?